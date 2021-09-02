Amazon будет платить 50 фунтов работникам, которые вовремя приходят на работу
Amazon будет предлагать еженедельный бонус в размере 50 фунтов стерлингов (около 58 евро) для штатного персонала на отдельных локациях в Великобритании для тех, кто вовремя приходит на работу.
Об этом сообщает ВВС.
Вознаграждение смогут получить работники, которые не имеют ни единого пропуска согласно утвержденному графику. Исключениями являются выходные, связанные с инвалидностью и COVID-19.
В компании говорят, что такой шаг поможет ей удовлетворить высокий спрос летом и на Рождество.
Бонус будет выплачиваться раз в неделю.
Напоминаем:
Основатель Amazon Джефф Безос 5 июля покинул пост CEO онлайн-ритейлера.
В ноябре прошлого года работники Amazon и международные организации протестовали в 15 странах мира в "черную пятницу" из-за ненадлежащих условий труда в компании.
Тогда речь шла о требованиях увеличения заработной платы, действий по изменению климата и возможности свободного существования профсоюзов.
Экономическая правда
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