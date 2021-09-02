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Amazon будет платить 50 фунтов работникам, которые вовремя приходят на работу

Четверг, 2 сентября 2021, 15:28
 
unsplash

Amazon будет предлагать еженедельный бонус в размере 50 фунтов стерлингов (около 58 евро) для штатного персонала на отдельных локациях в Великобритании для тех, кто вовремя приходит на работу.

Об этом сообщает ВВС.

Вознаграждение смогут получить работники, которые не имеют ни единого пропуска согласно утвержденному графику. Исключениями являются выходные, связанные с инвалидностью и COVID-19.

В компании говорят, что такой шаг поможет ей удовлетворить высокий спрос летом и на Рождество.

Бонус будет выплачиваться раз в неделю.

Напоминаем:

Основатель Amazon Джефф Безос 5 июля покинул пост CEO онлайн-ритейлера.

В ноябре прошлого года работники Amazon и международные организации протестовали в 15 странах мира в "черную пятницу" из-за ненадлежащих условий труда в компании. 

Тогда речь шла о требованиях увеличения заработной платы, действий по изменению климата и возможности свободного существования профсоюзов.

Экономическая правда

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