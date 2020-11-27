Працівники Amazon та профспілки протестують через неналежні умови праці

Працівники Amazon та міжнародні організації протестують у 15 країнах світу у "чорну п’ятницю" через неналежні умови праці у компанії.

Про це повідомляє Business Insider.

У "Чорну п’ятницю", один із найважливіших днів у рітейлі, Amazon охопила хвиля протестів з боку працівників.

Активісти, профспілки та працівники протестують під гаслом MakeAmazonPay ("Змусьте Amazon платити/поплатитися" - ЕП) через умови праці на складах. До протесту приєдналися і найбільші світові організації як Міжнародна спілка UNI та Oxfam.

У UNI зазначають, що організації об’єднуються через "діяльність Amazon проти профспілок, бездіяльності щодо глобального потепління, ухилення від податків та ставлення до безпеки робочих умов".

"За час пандемії Amazon примножила свої доходи та стала трильйонною корпорацією, а Безос (Джеф Безос, засновник Amazon - ЕП) став першою у світі людиною зі статками у 200 мільярдів доларів. У той час як працівники складів Amazon отримали додаткові 2 долара оплати за годину на два місяці та ризик здоров’ю під час роботи", - кажуть протестувальники.

Серед вимог протестувальників збільшення заробітної плати, дії щодо кліматичних змін та можливість вільного існування профспілок.

У протестах взяли участь 15 країн світу.

Amazon за день до протестів запропонував працівникам "різдвяний бонус" у 150 доларів (для частково зайнятих) та 300 доларів (за повну зайнятість). Це обійдеться корпорації у 500 мільйонів доларів.

Та працівник Amazon у Британії зазначив, що через закриття великої кількості вуличних магазинів у Британії, Amazon мав змогу ще більше наростити прибутки, натомість наймані робітники працюють у режимі підвищеного навантаження без жодного підняття заробітної плати.

У квітні, зокрема, 6 складів у Франції було зачинено після хвилі протестів через неможливість дотримання дистанції працівниками на об'єктах в умовах пандемії.