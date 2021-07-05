Безос залишив посаду гендиректора Amazon

Засновник Amazon Джефф Безос 5 липня залишив посаду CEO онлайн-ритейлера.

Про це повідомляє ВВС.

Залишивши посаду CEO, Безос залишиться виконавчим директором Amazon.

Раніше повідомлялося, що Безос передасть справи Енді Ясси, який займається вебсервісами компанії.

Безос планує приділити більше часу своєму благодійному фонду Bezos Earth Fund, космічній компанії Blue Origin, газеті The Washington Post і фонду Amazon Day 1 Fund.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялось, що засновник Amazon Джефф Безос офіційно піде з посади генерального директора компанії 5 липня.

Найбагатша людина світу, гендиректор компаній Amazon та Blue Origin Джефф Безос у червні заявив, що у липні полетить у космос на власному космічному кораблі разом із своїм братом.

Разом із мільярдером, головою Amazon і космічної компанії Blue Origin Джеффом Безосом у космічний суборбітальний політ 20 липня відправиться 82-річна пілотеса Уоллі Фанк.

Економічна правда