Система для мониторинга "олигархов" уже готова – СНБО

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Совет нацбезопасности и обороны с августа ввел в эксплуатацию систему мониторинга "олигархов", которая будет использоваться в случае принятия Верховной Радой законопроекта №5599.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал на брифинге 17 сентября по итогам заседания.

Он напомнил, что аппарату СНБО была поставлена задача создать систему мониторинга на выполнение законопроекта №5599 в случае его принятия в целом. Данилов сообщил, что соответствующую аналитическую систему третьего класса было введено в эксплуатацию с августа 2021 года.

Система мониторинга имеет три уровня работы, она может работать с открытыми документами, документами для служебного пользования и документами с грифом "секретно". "Таких систем в Украине почти не существует", – заявил секретарь СНБО.

"Система построена так, чтобы в случае принятия Радой закона мы могли сразу отреагировать на все те вопросы, которые перед нами ставит законодатель", - резюмировал Данилов.

Напоминаем:

Президент и Совет нацбезопасности поручили органам центральной исполнительной власти до 7 сентября подготовить для обсуждения проект системы мониторинга олигархов.

Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки на заседании 17 сентября рассмотрел законопроект "об олигархах" №5599 и рекомендовал Верховной Раде его принять в целом.

Государственная уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова предоставила замечания к "антиолигархическому" законопроекту, по ее словам документ может противоречить Конституции и нарушать права человека, а потому не может быть поддержанным.

Народные депутаты в первом чтении приняли президентский законопроект №5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительное экономическое или политическое влияние на общественную жизнь (олигархов)".

Экономическая правда