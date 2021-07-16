Проєкт системи моніторингу олігархів представлять до 7 вересня – Данілов

пресслужба офісу президента

Президент та Рада нацбезпеки доручили органам центральної виконавчої влади до 7 вересня підготувати для обговорення проєкт системи моніторингу олігархів.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов повідомив за результатами засідання ради 16 липня.

"Доручили Апарату Ради нацбезпеки, членам РНБО, Антимонопольному комітету, Службі безпеки, всім органам центральної виконавчої влади до 7 вересня підготувати проєкт системи моніторингу щодо тих осіб, яких ми з вами звикли називати олігархами", – повідомив він.

Данілов додав, що "система моніторингу буде зрозумілою, і всі розумітимуть, чим саме буде ця система моніторингу і кого вона стосуватиметься".

За словами секретаря, громадськості буде до 7 вересня (до початку нової сесії Верховної Ради) представлено проєкт системи моніторингу. Наразі над нею вже працюють.

Нагадуємо:

1 липня Верховна рада у першому читанні ухвалили президентський законопроєкт №5599 "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)".

Економічна правда