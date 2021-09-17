Гривня укрепилась к евро на закрытии межбанка
17 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,68 - 26,70 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,66 - 26,68 гривни;
Евро - 31,34 - 31,36 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,62 - 26,80 гривни. Евро покупают по 31,24 гривни, продают по 31,54 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 26,71 - 26,72 гривни, евро - 31,30 - 31,40 гривни.
Напоминаем:
17 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,68 - 26,70 гривни.
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 17 сентября на уровне 26,67 гривни.
Экономическая правда
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