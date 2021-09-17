Курс валют: гривня трохи знизилася до долара
П'ятниця, 17 вересня 2021, 09:20
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 17 вересня на рівні 26,67 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 31,37 грн (на 16 вересня – 31,52 гривні).
Нагадуємо:
16 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,65 – 26,67 гривні.
16 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,68 – 26,70 гривні.
Економічна правда
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