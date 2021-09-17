Всі розділи
Укр / Рус

Курс валют: гривня трохи знизилася до долара

П'ятниця, 17 вересня 2021, 09:20

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 17 вересня на рівні 26,67 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 31,37 грн (на 16 вересня – 31,52 гривні).

Нагадуємо:

16 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,65 – 26,67 гривні.

16 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,68 – 26,70 гривні.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

курс валют

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Гривня на закритті міжбанку зміцнилась до євро 16 вересня 2021, 17:20
Курс валют на 16 вересня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки 16 вересня 2021, 11:17
Уряд затвердив бюджет-2022: хто отримає більше, а кому доведеться затягнути паски 15 вересня 2021, 21:45
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!