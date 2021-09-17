Укрзализныця имеет топлива на 9 суток – убеждают, что остановки не будет

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Временный глава Укрзализныци Александр Камишин заявил, что у предприятия осталось топлива на 9 суток, однако он уверен, что остановки поездов не произойдет.

Об этом он рассказал на брифинге по итогам первого заседания Антикризисного штаба, сообщает Интерфакс-Украина.

Он напомнил, что УЗ году уже дважды останавливалась из-за отсутствия топлива, а сегодня остатка в системе хватит на девять суток.

"Мы работаем с поставщиками топлива по рамочным соглашением, но есть одна беда. Рамочное соглашение привязана к европейским индексов, и они не всегда играют ту ситуацию, которая складывается в Украине", - объясняет Камишин.

По его словам, поставщикам УЗ не всегда выгодно поставлять топливо по формульной цене, привязанной к таким индексов. Следовательно, они сначала поставляют топливо "туда, где маржа выше, а затем УЗ".

"В результате нам очень трудно сейчас удается оттеснять поставки топлива в наших контрагентов", - рассказал он.

По словам Камишина, УЗ требует решения, которое бы позволило быстрее закупать топливо, когда его уровень снижается. Он убежден в том, что УЗ не допустит остановки работы из-за отсутствия топлива.

Следующее заседание штаба планируется в октябре.

Напоминаем:

Кабинет Министров 8 сентября на заседании одобрил создание Антикризисного штаба по восстановлению устойчивого функционирования "Укрзализныци", в него вошли представители ряда министерств и бизнес-ассоциаций.

На заседании парламента 9 сентября Временная следственная комиссия для проверки состояния УЗ представила свой отчет, в котором указала на то, что правление и наблюдательный совет не выполняет свою работу согласно плану, а треть ресурса основных фондов было потеряно.

Убытки "Укрзализныци" от коррупции в закупках детективы Национального антикоррупционного бюро оценили в 8 млрд грн 2020 года - это 1 млн грн в час.

Совет нацбезопасности в июле инициировала введение временного руководства на Укрзализныце до избрания председателя правления и формирование полноценных органов управления общества за критического состояния предприятия, представляет угрозу нацбезопасности.

Экономическая правда