На Укрзализныце создали Антикризисный штаб, возглавил Кубраков

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Кабинет Министров 8 сентября на заседании одобрил создание Антикризисного штаба по восстановлению устойчивого функционирования "Укрзализныци", в него вошли представители ряда министерств и бизнес-ассоциаций.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

Возглавил антикризисный штаб министр инфраструктуры Александр Кубраков.Також в штаб вошел его Василий Шкураков, и.о. главы УЗ Александр Камышин, заместительница министра экономики Кристина Голубицкая, заместитель министра финансов Александр Кава.

Кроме должностных лиц министерств в орган вошли представители правоохранительных органов, Антимонопольного комитета, Европейской бизнес-ассоциации, Американской торговой палаты и другие.

Первое заседание состоится в четверг 16 сентября. Его посвятят ситуации с закупками критически важных материалов, которые необходимы для стабильного функционирования отрасли и проведения ремонтов.

Кубраков напомнил, что "в этом году фактически провалены закупки материалов для ремонтов инфраструктуры и подвижного состава. Уровень обеспечения номенклатуры закупок по критическим позициям составляет лишь 20%, выполнение годового плана закупок - 34%".

Такое положение организации и осуществления закупок грозит срывом железнодорожных перевозок, – заявил министр.

Антикризисный штаб создан во исполнение решения Совета нацбезопасности. Его задачей является согласование действий органов власти и учреждений для восстановления стабильного финансового состояния и минимизации коррупционных рисков.

Напоминаем:

На заседании парламента 9 сентября Временная следственная комиссия для проверки состояния УЗ представила свой отчет, в котором указала на то, что правление и наблюдательный совет не выполняет свою работу согласно плану, а треть ресурса основных фондов было потеряно.

Убытки "Укрзализныци" от коррупции в закупках детективы Национального антикоррупционного бюро оценили в 8 млрд грн 2020 года - это 1 млн грн в час.

Совет нацбезопасности в июле инициировала введение временного руководства на Укрзализныце до избрания председателя правления и формирование полноценных органов управления общества за критического состояния предприятия, представляет угрозу нацбезопасности.

Экономическая правда