Первая водородная заправка в Украине появится в следующем году — ассоциация

фото: "Українська водородна рада"

В Украине пока два водородных автомобили, в "Українській водородній раді" ожидают, что первая водородная заправка появится в стране в следующем году.

Об этом на брифинге заявил президент ассоциации "Українська водородна рада" Александр Репкин.

"Сертификовав первые водородные автомобили в Украине, мы фактически решили chicken-and-egg problem. Почему не строят водородные заправки? Потому что нет машин на водороде. А почему нет машин? Потому что нет водородных заправок.

Команда Українського водородної ради решила эту почти философскую проблему, когда в начале сентября сертифицировала первый в стране водородный автомобиль. Основа для дальнейшего развития инфраструктуры для водородного транспорта в Украине была заложена", - cказал он.

По его словам, процесс первой сертификации был несколько сложным, но сейчас документальная составляющая ввоз в Украину водородных авто ускорена.

"Сейчас Українська водородна рада уже отработала механизм документального оформления водородных авто. К нам в Українську водородну раду обращаются предприниматели, специализирующиеся на создании водородной инфраструктуры и строят заправочные станции по всему миру.

Они уже готовы создавать заправки для водородных авто и в Украине. Мы ожидаем, что первая водородная заправка появится в стране в следующем году", - рассказал Репкин.

В ассоциации заявили, что японские Toyota Mirai, которые ввезли в Украину, работают на водородном топливном элементе, который производит энергию для электродвигателя.

"Это техническое решение позволяет полностью отказаться от двигателя внутреннего сгорания. Кроме СО2, автомобили на традиционном топливе выбрасывают в атмосферу оксид азота и оксид серы, которые имеют крайне негативное влияние на здоровье человека и состояние окружающей среды.

В противоположность бензина, водород не дает никаких вредных выбросов и возвращается в окружающую среду в виде воды и тепла", - заявили в ассоциации.

Напоминаем:

Автомобиль японской марки Toyota, который заправляется водородом, впервые сертифицировали в Украине.

23 августа НАК "Нафтогаз" и немецкий газовый трейдер RWE Supply & Trading подписали меморандум о возможности сотрудничества ради развития проектов по производству и хранения зеленого водорода и аммиака в Украине и их экспорта в Германию.

Тогда глава компании Юрий Витренко отметил, что самым быстрым вариантом является транспортировать зеленый водород в виде зеленого аммиака судами, которые сейчас уже используются для перевозки аммиака.

Экономическая правда