В Украине впервые сертифицировали авто, заправляющееся водородом

Автомобиль японской марки Toyota, который заправляется водородом, впервые сертифицировали в Украине.

Об этом говорится в пресс-релизе ассоциации "Украинский водородный совет".

Сертификация автомобиля длилась полтора месяца. Машину нужно было правильно классифицировать, чтобы она отвечала действующим стандартам безопасности. Каждое последующее растаможивание водородного автомобиля займет всего три дня, отмечают в ассоциации.

Отмечается, что водород – это новый экологичный вид топлива для автомобилей, поездов и самолетов. Он не приводит к вредным выбросам, которые ускоряют процесс глобального потепления.

Пока что автомобиль будут заправлять в Польше. В ассоциации говорят, что будут работать над созданием первой водородной заправки в Украине.

В планах на ближайшие годы – развитие инфраструктуры для водородного транспорта.

По словам президента ассоциации Александра Репкина, вскоре водородные машины "станут такой же обыденностью, как и электрокары".

Напоминаем:

23 августа НАК "Нафтогаз" и немецкий газовый трейдер RWE Supply & Trading подписали меморандум о возможности сотрудничества ради развития проектов по производству и хранения зеленого водорода и аммиака в Украине и их экспорта в Германию.

Тогда глава компании Юрий Витренко отметил, что самым быстрым вариантом является транспортировать зеленый водород в виде зеленого аммиака судами, которые сейчас уже используются для перевозки аммиака.

Экономическая правда