Рада может в начале октября принять закон о биометане

фото: пресс-служба рады

Верховная Рада может в начале октября поддержать законопроект, который предусматривает определение термина "биометан" и внедрение гарантий его происхождения.

Об этом заявил советник главы правления "Нафтогаза" Алексей Рябчин во время круглого стола, передает "Укринформ".

"Хочу поздравить коллег с принятием в первом чтении законопроекта о биометане. Я общался с вице-премьером по вопросам евроинтеграции Ольгой Стефанишиной, которая планирует евроинтеграционный день в парламенте и рассматривается возможность провести 5 октября второе чтение этого законопроекта.

Это пока предварительная информация, однако надеемся, что так и будет. Сейчас идет работа над поправками к этому документу", - рассказал Рябчин.

По его словам, законопроект является важным для "Нафтогаза", поскольку кроме увеличения добычи и успешного прохождения отопительного сезона, "Нафтогаз" заинтересован и в развитии низкоуглеродного бизнеса.

"Мы готовы к инвестициям в газовые биометановые проекты. Готовые к партнерству с различными компаниями, как международными, так и украинскими. Первоочередная для нас задача - это замещение газа.

Любое количество газа, которая может быть замещено, - это польза для экономики и населения", - добавил он.

Напоминаем:

Верховная Рада на заседании 9 сентября поддержала в первом чтении законопроект, направленный на развитие рынка биометана в Украине, в частности - привлечение инвестиций и расширение экспорта.

Оператор газотранспортной системы Украины рассматривает возможность ее использования для транспортировки биометана и водорода, ведь мир "движется к времени, когда ископаемое топливо не будет использоваться".