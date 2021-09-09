Развитие рынка биогаза: Рада поддержала за основу законопроект

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Верховная Рада на заседании 9 сентября поддержала в первом чтении законопроект, направленный на развитие рынка биометана в Украине, в частности - привлечение инвестиций и расширение экспорта.

Об этом известно из трансляции заседания ВРУ, документы на сайте Рады. Законопроект №5464 поддержали 300 народных депутатов.

Авторы законопроекта объясняют, что его принятие позволит верифицировать очищенный биогаз (биометан), физико-технические характеристики которого соответствуют требованиям на природный газ.

Документом, в частности, дается определение термина "биометан", что сейчас отсутствует в законе "Об альтернативных видах топлива". Также он устанавливает законодательные основы для создания и функционирования реестра биометана.

Поэтому закон позволит предоставлять гарантии происхождения на объем поданного в газотранспортную систему биометана. А благодаря использованию реестра биометана, произведенный газ можно будет экспортировать, объясняют авторы.

Биогаз в Украине производится на 51 биогазовой установке общей мощностью 97 МВт. Суммарное валовое производство биогаза в 2019 году оценивается в около 100 млн нм3 / год, и лишь 34% потенциала энергии этого биогаза преобразовано в полезную электрическую (156 ГВт-ч) и тепловую (128 ТДж) энергию.

Предложенный в проекте акта механизм развития рынка биометана позволит расширить возможности реализации и экспорта биогаза, а также повысить экономическую привлекательность биогазовых проектов для потенциальных инвесторов.

Напоминаем:

Оператор газотранспортной системы Украины рассматривает возможность ее использования для транспортировки биометана и водорода, ведь мир "движется к времени, когда ископаемое топливо не будет использоваться".

Экономическая правда