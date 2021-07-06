Українську газотранспортну систему варто адаптувати для біометану та водню – оператор

Оператор газотранспортної системи України розглядає можливість її використання для транспортування біометану та водню, адже світ "рухається до часу, коли викопне паливо не буде використовуватися".

Про це очільник ОГТС Сергій Макогон розповів на форумі "Інтеґрація українських та європейських енергетичних ринків", повідомляє Укрінформ.

Він зазначив, що 80% доходу ОГТС – це виконання саме функції транзиту газу. Проте, продовжив Макогон, наразі світ рухається до відмови від викопного палива, відтак оператори ГТС шукають майбутнє за умов відмови від природного газу.

"Ми теж рухаємося в цьому напрямку, розуміємо, що треба знайти нове використання нашої газотранспортної системи. Насамперед розглядаємо її використання для транспортування інших типів газу метану (це біометан, метан із агропромислових відходів, сміття)", - повідомив очільник української ГТС.

За його словами, це за хімічним складом той же метан, але отриманий не з родовищ природного газу, а з відходів. Так, у Німеччині нині є понад 15 тисяч станцій біометану, і цей газ зможе заміщати природний в майбутньому.

Він наголосив, що Україна має потенціал для виробітку 7 млдр кубів біогазу. За споживання у 28 млрд кубів — це становить четверту частину від потреби, тому це потужний напрямок для України.

Також, продовжив Макогон, оператор розглядає можливий розвиток для транспортування водню українською системою.

"Європа та Німеччина пов'язують себе із воднем. Для нас як оператора це поки що складна задача, це інший та більш складний технологічний процес. Аби почати транспортувати водень, нам треба змінювати нашу ГТС. В даних умовах це — як перебудувати літак в польоті", – акцентував Макогон.

За його словами, для української ГТС водень — це перспектива 10 років. Але, додав він, "рухатися потрібно починати уже зараз".

Нагадуємо:

У Держенергоефективности повідомили, що, відповідно до цілей Енергетичної стратегії України на період до 2035 року щодо встановлення потужностей ВЕС та СЕС, середньорічне виробництво "зеленого" водню може скласти 5,5 млрд нм3.