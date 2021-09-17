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И.о. главы правления УЗ, член Антикризисного штаба по восстановлению устойчивого функционирования УЗ Александр Камышин заявил, что программа закупок "Укрзализныци" на сегодня выполнена менее чем на треть, а по некоторым позициям закупок вообще нет.

Об этом он сказал во время брифинга, посвященного ситуации с закупками, передает "Интерфакс-Украина".

"Десять лет назад закупали 100 тыс тонн рельсов в год. Пять лет назад - 50 тыс тонн. На сегодняшний день в 2021 году закуплено просто 129 тонн. Похожая ситуация и по стрелочным переводам", - заявил Камишин.

По его словам, решение этой проблемы находится не только в компетенции УЗ: для этого необходима помощь и наблюдательного совета, и Министерства инфраструктуры, правительства и Верховной Рады.

"Надеюсь, что одним из конечных решений работы штаба будут предложения и законы, которые позволят не попадать в такие ловушки, как сейчас с закупками.

Этот круглый стол - очень важный, поскольку все участники процесса, не скрываясь, могут откровенно назвать вещи своими именами, а со стороны Мининфраструктуры мы видим партнера, готового к решению проблемы УЗ", - заявил член наблюдательного совета компании Сергей Лещенко.

По словам Камышина, следующее заседание штаба состоится через месяц.

Напоминаем:

Кабинет Министров 8 сентября на заседании одобрил создание Антикризисного штаба по восстановлению устойчивого функционирования "Укрзализныци", в него вошли представители ряда министерств и бизнес-ассоциаций.

На заседании парламента 9 сентября Временная следственная комиссия для проверки состояния УЗ представила свой отчет, в котором указала на то, что правление и наблюдательный совет не выполняет свою работу согласно плану, а треть ресурса основных фондов было потеряно.

Убытки "Укрзализныци" от коррупции в закупках детективы Национального антикоррупционного бюро оценили в 8 млрд грн 2020 года - это 1 млн грн в час.

Совет нацбезопасности в июле инициировала введение временного руководства на Укрзализныце до избрания председателя правления и формирование полноценных органов управления общества за критического состояния предприятия, представляет угрозу нацбезопасности.