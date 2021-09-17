Минэкономики хочет уменьшить теневую экономику до 25% к 2025 году

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Министерство экономики планирует к 2025 году уменьшить долю теневой экономики до 25% ВВП с 30% на сегодня.

Об этом заявил первый вице-премьер-министр экономики Алексей Любченко во время заседания Межведомственной рабочей группы по детенизации экономики, сообщает пресс служба ведомства.

Вскоре, добавил он, будет разработан трехлетний план мероприятий по уменьшению тенизации экономики к такому показателю.

В частности, необходимость решения проблем тенизации экономики определена Стратегией экономической безопасности Украины на период до 2025 года, введеной в действие указом президента.

Во время первого заседания группы участники рассмотрели три вопроса: оценку тенденций теневой экономики в Украине, роль финансового сектора в процессах тенизации экономики Украины и противодействие тенизации табачной отрасли Украины.

Директор Института экономики и прогнозирования НАН Украины Валерий Геец среди первопричин функционирования теневой экономики назвал, в частности, низкий уровень доходов населения, коррумпированность отдельных звеньев и неспособность государства в полной мере выполнять свои функции (регулирование и контроль).

В секторальном разрезе, группа зафиксировала, что финансовый сектор на 37% находится "в тени". Помочь с уменьшением доли могут дополнительные требования регулирования работы страховых компаний, усиление финансового мониторинга, говорят в группе.

По тенизации табачной отрасли, было принято решение усилить контроль за деятельностью компаний, осуществляющих операции с подакцизными товарами. Также решили активизировать меры по выявлению фактов незаконного изготовления, реализации табачных изделий, наладить обмен информацией в рамках международного сотрудничества.

"Сегодня по результатам работы будут сформированы протокольные решения по всем вопросам, в течение следующих нескольких недель проработаем их с причастными и определим ответственных исполнителей, сроки выполнения и ключевые показатели эффективности (КРІ)", - резюмировал Любченко.

Напоминаем:

Правительство создало межведомственную рабочую группу по детенизации экономики и развитию добросовестной конкуренции - рабочую группу возглавил первый вице-премьер-министр - министр экономики Алексей Любченко.

Экономическая правда