У Мінекономіки оцінили економічну безпеку країни: Зеленський ввів у дію Стратегію до 2025 року

Президент Володимир Зеленський своїм підписом ввів у дію рішення Ради нацбезпеки щодо Стратегії економічної безпеки до 2025 року, у якому Рада оцінила стан економбезпеки за низкою напрямків.

Про це повідомив Офіс президента, указ на сайті.

Так, за розрахунками Міністерства економіки, середнє значення рівня економічної безпеки за 2010-2019 роки становило 40%. Це значення – у зоні рівня незадовільного стану. У 2019 році рівень економічної безпеки України становив 43%, а за підсумками першого півріччя 2020 року – 41%.

Для фінансової безпеки оцінка за 10 років становить 42% від оптимального значення. За підсумком 2019 року проти 2018 року рівень фінансової безпеки зменшився на 4 в.п. до 42% та на 3 в.п. до 38% за підсумками першого півріччя 2020 року.

Виробничу безпеку оцінили у 53% за 10 років, що зумовило скорочення попиту на вітчизняну продукцію та зростання вартості матеріалів, низької технологічності. У 2019 році та першому півріччі 2020 року показник зменшився на 2 в.п. до 56% та на 3 в.п. до 51%.

Стан зовнішньоекономічної безпеки протягом 2010 – 2019 років оцінювався як небезпечний при середньому значенні оцінки у 34%. У 2019 році показник зріс на 5 в.п. до 41% від та у першій половині 2020 року на 5 в.п. до 43%) Серед причин: низька конкурентоспроможність вітчизняного виробництва та гібридна війна Російської Федерації проти України.

Інвестиційно-інноваційну безпеку оцінили на рівні 32% без значних покращень у 2019 чи 2020 роках. За підсумками 2019 року показник становив 31% у 2019 році та 29% за підсумком першого півріччя 2020 року, що свідчить про неможливість забезпечити стале економічне зростання в умовах поточної недостатності та ресурсної орієнтованості інвестицій.

Стан макроекономічної безпеки мав середнє значення у 38% від оптимального, а диспропорції, зокрема, на ринку праці та у структурі виробництва, продовжували стримувати економічний розвиток країни. У 2019 році показник зріс на 6 в.п. До 45%, а у першій половині 2020 року – скоротився на 6 в.п. до 39% проти відповідного періоду 2019 року.

Нагадуємо:

Кабмін на засіданні 10 березня схвалив проєкт Стратегії економічної безпеки України до 2025 року - зокрема, ним визначили критичні межі безпекових критеріїв, а також збереження незалежності Нацбанку та Антимонопольного комітету.

У документі окреслені виклики й загрози для економічної безпеки України та шляхи їхнього подолання за основними складовими: фінансовою, виробничою, інвестиційно-інноваційною, зовнішньоекономічною, макроекономічною.

Одним із положень є збереження інституційної незалежності Нацбанку та Антимонопольного комітету, та їхня самостійність у визначенні шляхів реалізації завдань у межах повноважень.

Також стратегією затверджуються індикатори економічної безпеки з критичними межами та цільовими орієнтирами. Це дозволить запровадити прозору систему постійного моніторингу економічної стійкості та щорічну оцінку стану економічної безпеки, кажуть у відомстві.

Економічна правда





