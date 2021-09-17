Всемирный экономический форум в Давосе в 2022 году пройдет в привычном формате

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Во Всемирном экономическом форуме заявили, что ежегодная встреча форума состоится 17-21 января 2022 года в Давосе-Клостерсе (Швейцария) - при непосредственном участии лидеров государств, представителей бизнеса и гражданского общества.

Об этом говорится в официальном пресс-релизе форума.

Отмечается, что встреча в Давосе в январе следующего года будет посвящена развитию капитализма всех заинтересованных сторон, использованию технологий Четвертой промышленной революции и обеспечению более инклюзивного будущего в сфере труда.

"Ежегодная встреча в 2022 году станет первым событием мирового лидерства, которое определит повестку дня устойчивого восстановления.

Пандемия усилила раскол в обществе. Это критический год для того, чтобы лидеры собрались вместе и сформировали необходимые партнерские отношения и политику. Встреча собирает прогрессивных лидеров, которые будут способствовать сотрудничеству многих заинтересованных сторон и решению актуальных мировых экономических, политических и общественных проблем", - говорится в сообщении.

Более подробную информацию обещают предоставить позже.

"Пандемия привела к далеко идущим изменениям. В мире, полном неопределенности и напряженности, личный диалог важнее, чем когда-либо. Лидеры обязаны работать вместе и восстанавливать доверие, расширять глобальное сотрудничество и работать над достижением устойчивых, смелых решений", - сказал основатель и исполнительный глава Всемирного экономического форума Клаус Шваб.

Накануне ежегодной встречи в 2022 году ВЭФ проведет пятый саммит по устойчивому развитию, который состоится 20-23 сентября 2021 года в контексте Генеральной Ассамблеи ООН.

Тема саммита - "Формирование справедливого, инклюзивного и устойчивого восстановления". Участие в саммите примут более 2000 лидеров государств, бизнеса и гражданского общества.

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Напоминаем:

Из-за состояния пандемии коронавируса в Европе Всемирный экономический форум, один из крупнейших площадок для лидеров бизнеса и политики, в 2021 году перенесли в Сингапур.

Позже Всемирный экономический форум, который должен был состояться в августе в Сингапуре, решили отменить из-за пандемии коронавируса - мероприятие проведут в первой половине 2022 года.

Экономическая правда