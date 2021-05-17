Всемирный экономический форум в этом году отменили

Всемирный экономический форум, который должен был состояться в августе в Сингапуре, решили отменить в этом году из-за пандемии коронавируса - мероприятие проведут в первой половине 2022 года.

Об этом сообщает CNBC.

"К сожалению, трагические обстоятельства в разных регионах мира, неопределенность относительно путешествий и различные скорости вакцинации сделали невозможным проведение встречи с представителями бизнеса, правительства и общественности по всему миру в запланированном масштабе", - говорится в заявлении организации.

С началом пандемии даты Давосского форума уже дважды меняли, а вместо традиционной локации в Давосе (Швейцария) форум должны были проводить в Сингапуре. В конце концов, встречу планировали на 17 - 20 августа, однако окончательным решением стало отменить мероприятие в 2021 году.

В заявлении ВЭФ сообщили, что следующая встреча состоится в первой половине 2022 года, а окончательное место проведения и даты будут объявлены позже в этом году.

Напоминаем:

Из-за состояния пандемии коронавируса в Европе Всемирный экономический форум, один из крупнейших площадок для лидеров бизнеса и политики, в 2021 году перенесли в Сингапур.

Экономическая правда