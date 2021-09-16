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Суды по национализации ПриватБанка могут стоить бюджету от 50 миллиардов – Минфин

Четверг, 16 сентября 2021, 16:53
 
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В случае принятия судами неблагоприятных для государства решений, оспаривающих национализацию ПриватБанка, убытки для бюджета могут составить более 50 млрд грн.

Об этом говорится в анализе фискальных рисков Министерства финансов, подготовленном на основе данных и расчетов НБУ.

Вероятность наступления рисков принятия негативных решений судов по ПриватБанка Минфин оценивает как умеренную, несмотря на прогресс в предотвращении этом риска при принятии так называемого "антиколомойського" закона.

"В случае материализации такого фискального риска, стоимостная оценка возможного влияния на государственный бюджет может составлять от 50 млрд грн и больше", - констатируют в Минфине.

Там также отмечают, что в 2022 году существует высокая вероятность того, что государственные банки могут уменьшить отчисления дивидендов в бюджет из-за повышения Нацбанком нормативов. Хотя сейчас такое повышение было отложено.

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Напоминаем:

Прошло три месяца с момента признания Банком Англии процедуры bail-in еврооблигаций Приватбанка в процессе его национализации в 2016 году - с тех пор не поступало ни одного обжалования, что делает решение окончательным.

Большая Палата Верховного Суда 14 сентября проголосовала за возвращение на рассмотрение Кассационного гражданского суда дела по обжалованию Приватбанком и правительством решения Печерского суда с 2017 года в пользу компаний братьев Суркисов на 350 млн долл.

Экономическая правда



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Приватбанк

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