Минфин ожидает 20 миллиардов от Нафтогаза до 2024 года, но есть риски

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Министерство финансов ожидает по базовому стандарту доходность НАК "Нафтогаз" в 2021-2024 годах до 20 млрд грн, однако по пессимистическому сценарию компания может уйти в миллиардный "минус".

Об этом говорится в анализе фискальных рисков, разработало министерство.

Так, по базовому сценарию прибыли Нафтогаза постепенно расти. В 2022 году компания заработает 15,8 млрд грн, в 2023 году - столько же. К 2024 году правительство ожидает прибыли в 20,2 млрд грн.

В таком сценарии Минфин учитывает выполнение плана компании по реализации продукции, доходов от участия в капитале предприятий группы, а также доходов от транзита по пятилетнему контракту с Газпромом.

Также, отмечает Минфин, компания ожидает в этом году снижение объемов реализации природного газа по сравнению с 2020 годом с 17,6 до 15,2 млрд куб м (на 13,7%). Объемы реализации природного газа в 2022 - 2024 годах ожидаются на уровне около 15,5 млрд куб метров.

По пессимистическому сценарию НАК пойдет "в минус" и получит 72 млн грн ущерба уже в этом году. Далее убытки будут расти от 3 млрд грн до 7 млрд грн.

Такой сценарий базируется на возможном росте инфляции и цен производителей, рост обменного курса на 5% ежегодно до базового сценария и отсутствия доходов от участия в капитале.

Напоминаем:

В первом квартале 2021 года "Нафтогаз" получил 12,6 млрд грн чистой прибыли.

Председатель правления "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что корректность финансовых результатов НАК, отраженных в отчетности за 1 квартал 2021 года, вызывает сомнения - может идти речь об убытках в 105 млрд грн.

15 сентября правительство согласовало и направило на рассмотрение парламента проект бюджета на 2022 год.

Больше о проект читайте в материале: Правительство утвердило бюджет-2022: кто получит больше, а кому придется затянуть пояса

Экономическая правда