Skoda в сентябре приостановит производство авто из-за дефицита чипов
Чешский автопроизводитель Skoda Auto, входящий в группу Volkswagen, прекратит производство на неделю на своих отечественных заводах в конце сентября из-за нехватки чипов.
Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что в Чехии расположены 3 крупных завода концерна - тысячи незавершенных автомобилей Skoda ждут чипов.
"Мы прекратим производство на целую неделю. Причиной этого является постоянный дефицит деталей, преимущественно чипов", - заявили в компании.
Напомним:
Крупнейший в мире производитель автомобилей Toyota в сентябре сократит на 40% производство авто - в следующем месяце с конвейера сойдет 540 тыс машин, сокращение связано с дфицитом чипов.
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Экономическая правда
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