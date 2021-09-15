Правительство исключило 5 облэнерго из перечня на приватизацию

фото: правительственный портал

Кабмин исключил 5 облэнерго из перечня объектов большой приватизации госсобственности - речь идет о ОАО "Тернопольоблэнерго", ПАО "Запорожьеоблэнерго", АО "Харьковоблэнерго", АО "Николаевоблэнерго", АО "Хмельницкоблэнерго".

Соответствующее распоряжение принято на заседании 15 сентября.

Документ предусматривает исключение из списка объектов большой приватизации государственной собственности государственные пакеты акций ОАО "Тернопольоблэнерго", ПАО "Запорожьеоблэнерго", АО "Харьковоблэнерго", АО "Николаевоблэнерго", и АО "Хмельницкоблэнерго".

В то же время Фонду госимущества поручили принять меры по прекращению приватизации государственных пакетов акций ПАО "Черкассыоблэнерго" ((в размере 46%), АО "Сумыоблэнерго" (в размере 25%), АО "ДТЭК Одесские электросети" (в размере 25%).

Читайте также:

Великие комбинаторы: для уменьшения тарифов на электроэнергию Офис Зеленского уступил планами приватизации

Напоминаем:

Своим указом президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности, которым поручил Кабинету Министров и Фонда госимущества исключить из перечня объектов приватизации государственных облэнерго и передать их в управление Минэнерго.

Экономическая правда