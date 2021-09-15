Правительство переназначило Рябикина главой Гостаможни
Кабинет министров переназначил Павла Рябикина на должность главы Государственной таможенной службы.
Такое решение было принято на заседании 15 сентября, сообщил в Telegram нардеп Алексей Гончаренко.
В августе Рябкин победил в конкурсе на занятие должности главы Государственной таможенной службы, он возглавлял ее с 18 ноября, однако был назначен по "карантинной" процедуре.
Действующего главу Гостаможни Павла Рябикина назначили главой ведомства в ноябе 2020 года по карантинной процедуре путем заключения срочного контракта.
Теперь же правительство уволило его в связи с окончанием срока действия контракта и сразу назначило.
С марта 2017 года Рябикин работал гендиректором аэропорта "Борисполь".
Он трижды был нардепом: в 2000-2002 годах как беспартийный, в 2002-2005 годах - также беспартийный, в 2012-2014 годах - от "УДАРа".
В 2014-2015 годах работал заместителем главы Киевской городской государственной администрации.
Напоминаем:
18 ноября 2020 года Кабмин назначил гендиректора аэропорта "Борисполь" Павла Рябикина председателем Государственной таможенной службы.
Экономическая правд
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