Правительство переназначило Рябикина главой Гостаможни

Павел Рябикин фото: "борисполь"

Кабинет министров переназначил Павла Рябикина на должность главы Государственной таможенной службы.

Такое решение было принято на заседании 15 сентября, сообщил в Telegram нардеп Алексей Гончаренко.

В августе Рябкин победил в конкурсе на занятие должности главы Государственной таможенной службы, он возглавлял ее с 18 ноября, однако был назначен по "карантинной" процедуре.

Действующего главу Гостаможни Павла Рябикина назначили главой ведомства в ноябе 2020 года по карантинной процедуре путем заключения срочного контракта.

Теперь же правительство уволило его в связи с окончанием срока действия контракта и сразу назначило.

С марта 2017 года Рябикин работал гендиректором аэропорта "Борисполь".

Он трижды был нардепом: в 2000-2002 годах как беспартийный, в 2002-2005 годах - также беспартийный, в 2012-2014 годах - от "УДАРа".

В 2014-2015 годах работал заместителем главы Киевской городской государственной администрации.

Напоминаем:

18 ноября 2020 года Кабмин назначил гендиректора аэропорта "Борисполь" Павла Рябикина председателем Государственной таможенной службы.

Экономическая правд