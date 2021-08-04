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Рябикин победил в конкурсе на голову Гостаможни – возглавлял ее с ноября

Среда, 4 августа 2021, 15:10
 
Павел Рябикин
фото МА "Борисполь"

Павел Рябикин победил в конкурсе на занятие должности председателя Государственной таможенной службы, он возглавлял ее с 18 ноября, однако был назначен по "карантинной" процедурой.

Об этом в Telegram сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Председателя Гостаможни назначают на пять лет или на год с правом повторного назначения без проведения конкурса для лиц, старше 65 лет.

Действующего председателя Гостаможни Павла Рябикина назначили главой ведомства в ноябре 2020 года по карантинной процедуре путем заключения срочного контракта.

С марта 2017 года Рябикин работал гендиректором аэропорта "Борисполь".

Он трижды был нардепом: в 2000-2002 годах как беспартийный, в 2002-2005 годах - также беспартийный, в 2012-2014 годах - от "УДАРа".

В 2014-2015 годах работал заместителем председателя Киевской городской государственной администрации.

Напоминаем:

Правительства 1 июля объявил конкурс на должность главы Государственной таможенной службы.

18 ноября 2020 года Кабмин назначил гендиректора аэропорта "Борисполь" Павла Рябикина председателем Государственной таможенной службы.

Экономическая правда

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Гостаможслужба

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