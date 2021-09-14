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Гривня продовжує зміцнюватися до долара

Вівторок, 14 вересня 2021, 19:15

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок, встановивши його на 15 вересня на рівні 26,64 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 31,46 грн (на 14 вересня – 31,45 гривні).

Нагадуємо:

14 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,66 – 26,68 гривні.

14 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,65 – 26,67 гривні.

Економічна правда

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