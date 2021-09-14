Гривня продовжує зміцнюватися до долара
Вівторок, 14 вересня 2021, 19:15
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок, встановивши його на 15 вересня на рівні 26,64 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 31,46 грн (на 14 вересня – 31,45 гривні).
Нагадуємо:
14 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,66 – 26,68 гривні.
14 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,65 – 26,67 гривні.
Економічна правда
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