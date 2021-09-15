Дороги и субсидии: на что и на сколько Рада хочет потратить дополнительные 40 млрд в этом году

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В Верховной Раде зарегистрировали законопроект с изменениями в госбюджет на 2021 год, предусматривающие увеличение государственных расходов на ряд программ, в частности дополнительные 12 млрд грн на выплату субсидий населению.

Текст соответствующего законопроекта появился на сайте парламента.

Его авторами выступили народные депутаты, в частности председатель Комитета по вопросам бюджета Юрий Аристов, хотя, как правило, такие изменения вносит правительство.

В общем законопроектом предлагается внести изменения в расходной части бюджета, увеличив ее на 39,41 млрд грн – с 1,345 трлн грн до 1,384 трлн грн.

Больше всего средств депутаты предлагают выделить Укравтодору - дополнительные 15 млрд грн. В общем в этом году расходы на работу службы автодорог увеличатся до 66,383 млрд грн.

Второе по объему изменение расходов бюджета - дополнительные расходы на выплату субсидий. На эти цели планируется выделить дополнительные 12,05 млрд грн (в целом за год расходы на субсидии составят 47,26 млрд грн).

Законопроект также предусматривает выделение дополнительных 2,086 млрд грн в Министерство здравоохранения (из которых 2 млрд грн пойдут на программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения Нацслужбы здоровья). Еще 1 млрд грн решили направить на программу реструктуризации угольной отрасли (погашение задолженности шахтерам).

Также законопроектом предусмотрено увеличение расходов на "депутатский фонд" - субвенция на социально-экономическое развитие местным бюджетам. Ее размер увеличится на 2,5 млрд грн - до 8,5 млрд грн.

В распределении этих расходов между регионами принимают непосредственное участие мажоритарщики, из-за чего эту статью расходов часто называют своеобразным "взяткой" для того, чтобы обеспечить лояльность депутатов.

Одним из самых больших изменений в бюджет, которые предлагаются депутатами, является выделение дополнительных 4,09 млрд грн в Вооруженные силы Украины. При этом, расходы на закупку вооружения и строительство и приобретение жилья военнослужащим уменьшаются на 150 и 100 млн грн соответственно.

Среди прочего, расходы решили увеличить на работу Офиса президента - на 1,8 млн грн, поддержку государственной газеты "Урядовый курьер" - 10 млн грн; пополнение уставного капитала аэропорта "Борисполь" - 200 млн грн и государственного авиационного предприятия "Украина" - 200 млн грн.

Напоминаем:

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, источником увеличения государственных расходов является перевыполнение доходной части бюджета на 4%.

Кабинет Министров на следующей неделе подаст в комитет проект изменений, которыми предлагается выделить на выплату субсидий на жилищно-коммунальные услуги дополнительные 12 млрд грн.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что финансирование субсидий в октябре и ноябре требует коррективов в госбюджете на 2021 год, но с учетом перевыполнения госбюджета по доходам это не является проблемой.

Экономическая правда