Гривня продолжает укрепляться к доллару
Вторник, 14 сентября 2021, 19:15
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек, установив его на 15 сентября на уровне 26,64 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установился на уровне 31,46 грн (на 14 сентября - 31,45 гривни).
Напоминаем:
14 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,66 - 26,68 гривни.
14 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,65 - 26,67 гривни.
Экономическая правда
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