Гривня продолжает укрепляться к доллару

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек, установив его на 15 сентября на уровне 26,64 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 31,46 грн (на 14 сентября - 31,45 гривни).

Напоминаем:

14 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,66 - 26,68 гривни.

14 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,65 - 26,67 гривни.

Экономическая правда