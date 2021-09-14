Гривня стабильна на закрытии межбанка
14 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,65 - 26,67 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,65 - 26,67 гривни;
Евро - 31,51 - 31,53 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,60 - 26,78 гривни. Евро покупают по 31,29 гривни, продают по 31,61 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 26,62 - 26,76 гривни, евро - 31,35 - 31,48 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 14 сентября на уровне 26,69 гривни.
14 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,66 - 26,68 гривни.
Экономическая правда
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