Курс валют на 14 сентября: межбанк, "черный" и наличный рынки

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14 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,66 - 26,68 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:40 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,63 - 26,65 гривни;

Евро - 31,49 - 31,51 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,61 - 26,80 гривни. Евро покупают по 31,28 гривни, продают по 31,62 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,69 - 26,73 гривни, евро - 31,33 - 31,45 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 14 сентября на уровне 26,69 гривни.

13 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,68 - 26,70 гривни.

13 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,66 - 26,68 гривни.

Экономическая правда