Официальный курс: гривня укрепилась к доллару и евро
Вторник, 14 сентября 2021, 09:00
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 14 сентября на уровне 26,69 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установился на уровне 31,45 грн (на 13 сентября - 31,58 гривни).
Напоминаем:
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек, установив его на 13 сентября на уровне 26,68 гривни.
13 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,68 - 26,70 гривни.
13 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,66 - 26,68 гривни.
Экономическая правда
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