Все разделы
Укр / Рус

Официальный курс: гривня укрепилась к доллару и евро

Вторник, 14 сентября 2021, 09:00
 
фото: нбу

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 14 сентября на уровне 26,69 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 31,45 грн (на 13 сентября - 31,58 гривни).

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек, установив его на 13 сентября на уровне 26,68 гривни.

13 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,68 - 26,70 гривни.

13 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,66 - 26,68 гривни.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

курс валют

powered by lun.ua
Материалы по теме
Закрытие межбанка: гривня укрепилась к доллару 13 сентября 2021, 17:15
Курс валют на 13 сентября: межбанк, "черный" и наличный рынки 13 сентября 2021, 11:13
Курс валют: гривня укрепляется 13 сентября 2021, 09:00
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!