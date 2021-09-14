Официальный курс: гривня укрепилась к доллару и евро

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Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 14 сентября на уровне 26,69 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 31,45 грн (на 13 сентября - 31,58 гривни).

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек, установив его на 13 сентября на уровне 26,68 гривни.

13 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,68 - 26,70 гривни.

13 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,66 - 26,68 гривни.

Экономическая правда