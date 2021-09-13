Закрытие межбанка: гривня укрепилась к доллару
13 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,66 - 26,68 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,66 - 26,68 гривни;
Евро - 31,45 - 31,47 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,64 - 26,82 гривни. Евро покупают по 31,30 гривни, продают по 31,64 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 26,74 - 26,76 гривни, евро - 31,36 - 31,48 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек, установив его на 13 сентября на уровне 26,68 гривни.
13 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,68 - 26,70 гривни.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua