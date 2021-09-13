ОГХК получила полмиллиарда прибыли от основной деятельности

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По итогам 8 месяцев 2021 года "Объединенная горно-химическая компания" получила 473,7 млн грн прибыли от основной деятельности, это на 37,2% больше, чем в январе-августе 2020 года.

Об этом сообщила пресс-служба ОГХК.

Выручка предприятия за 8 месяцев 2021 составила более 2,68 млрд грн (+35,8% в годовом измерении). Валовая прибыль за этот период составил 839 млн грн (+37,3%). Прибыль от основной деятельности выросла на 37,2% до 473,7 млн грн. EBITDA (прибыль предприятия до вычета расходов по процентам, уплаты налогов и амортизационных отчислений) выросла на 149 млн грн до 602,2 млн грн (+32,9%).

Темп роста рентабельности основной деятельности составляет 1,1%.

И.о. главы ОГХК отметил, что на рост финансовых показателей повлияло, в частности, увеличения процента отгрузки готовой продукции.

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Напоминаем:

Согласно финотчетности компании за половину 2021 года, компания получила 283,9 млн грн чистой прибыли. Валовая прибыль составила 697,6 млн грн. Операционная прибыль составила 344 млн грн.

Аукционная комиссия Фонда государственного имущества на заседании 30 августа определила 29 октября как новую дату приватизационного аукциона АО "Объединенная горно-химическая компания".

Фонд госимущества отменил приватизационный аукцион АО "Объединенная горно-химическая компания", поскольку после проверки полученных заявок к торгам может быть допущено только одного участника.

Экономическая правда