Официальный курс: гривня достигла отметки в 27 за доллар

ФОТО: НБУ/FLICKR

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 11 копеек, установив его на 2 сентября на уровне 27,00 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 31,93 грн (на 31 августа - 31,83 гривни).

Напоминаем:

1 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,02 - 27,04 гривни.

1 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,92 - 26,94 гривни.

Экономическая правда