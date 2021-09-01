Все разделы
Укр / Рус

Официальный курс: гривня достигла отметки в 27 за доллар

Среда, 1 сентября 2021, 19:45
 
ФОТО: НБУ/FLICKR

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 11 копеек, установив его на 2 сентября на уровне 27,00 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 31,93 грн (на 31 августа - 31,83 гривни).

Напоминаем:

1 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,02 - 27,04 гривни.

1 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,92 - 26,94 гривни.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

курс валют НБУ

powered by lun.ua
Материалы по теме
Гривня на закрытии межбанка ослабла 1 сентября 2021, 17:20
Курс валют на 1 сентября: межбанк, "черный" и наличный рынки 1 сентября 2021, 11:10
НБУ определил курс гривни на первый день осени 31 августа 2021, 18:40
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!