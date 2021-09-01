Официальный курс: гривня достигла отметки в 27 за доллар
Среда, 1 сентября 2021, 19:45
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 11 копеек, установив его на 2 сентября на уровне 27,00 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установился на уровне 31,93 грн (на 31 августа - 31,83 гривни).
Напоминаем:
1 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,02 - 27,04 гривни.
1 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,92 - 26,94 гривни.
Экономическая правда
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