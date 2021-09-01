Биржа по торговле капиталом в Украине: правительство создало рабочую группу

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На своем заседании 1 сентября Кабинет Министров принял постановление о создании рабочей группы для выполнения меморандума с международными партнерами о создании механизма биржевой торговли на рынках капитала и организованных товарных рынках.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Целью рабочей группы является создание национального механизма биржевой торговли на рынках капитала и организованных товарных рынках - NEXT-UA. Она будет иметь универсальную инфраструктуру, которая будет включать торговый, клиринговый и расчетный функционал.

Речь идет о торговле различными активами, включая с ценными бумагами (как государственными, так и корпоративными) и товарными деривативами (продукции энергетического и аграрного рынка).

Первый заместитель министра экономики Владимир Гринюк отметил, что в прошлом году наибольшим спросом на украинском фондовом рынке пользовались гособлигации. Объем торгов ими составил 329,8 млрд грн, что составляет 98,3% от организованного рынка ценных бумаг.

Объем торгов акциями составил всего 0,6 млрд грн, а корпоративными облигациями - 0,9 млрд грн.

Со-возглавили рабочую группу первый вице-премьер-министр экономики Алексей Любченко, заместитель председателя Европейского банка реконструкции и развития в Украине и заместитель директора Агентства США по международному развитию. Они будут утверждать персональный состав рабочей группы.

Напоминаем:

В Украине планируется создать интегрированный центр рынков капитала и товарных рынков - Национальную биржу по торговле капиталом и товарами.

Речь идет о меморандуме с международными организациями по развитию биржевой торговли, в течение трех лет в Украине планируется создать Национальную биржу по торговле капиталом и товарами (NEXT-UA). В июне документ одобрил Кабмин.

Экономическая правда