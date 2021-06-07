Уряд схвалив меморандум з ЄБРР для розвитку фондового ринку

Кабмін схвалив меморандум з міжнародними організаціями щодо розвитку біржової торгівлі в Україні, передусім виконають аналіз наявної інфраструктури та переконаються в економічній доцільності інвестицій.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Уряд схвалив меморандум про взаєморозуміння з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР), Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та Американською торговельною палатою в Україні.

Разом сторони займатимуться створенням національного механізму біржової торгівлі на ринках капіталу й організованих товарних ринках. Наразі на сайті Кабміну опубліковане відповідне розпорядження, проте текст меморандуму відсутній.

У коментарі агентству член Нацкомісії з цінних паперів Арсен Ільін пояснив, що в межах партнерства буде виконано аналіз наявної інфраструктури, обсягу ринку і можливостей наявних його учасників.

Після цього буде підготовлено техніко-економічне обґрунтування (ТЕО) щодо доцільності вкладень в окремі елементи цієї інфраструктури, адже наразі впевненості в економічній доцільності немає.

За його словами, можливим варіантом розвитку подій за підсумками цієї роботи стане закупівля клірингової системи, зокрема і в межах оголошеного наприкінці минулого року тендеру в рамках міжнародної технічної допомоги "Проект енергетичної безпеки", фінансований USAID та імплементований компанією Tetra Tech ES, Inc.

Нагадуємо:

Наступного тижня уряд підпише меморандум з ЄБРР, Американською торговельною палатою та USAID про закупівлю клірингової системи для розвитку фондового ринку в Україні.

На засіданні Кабміну 20 січня голова Нацкомісії з цінних паперів представив проєкт меморандуму щодо створення в Україні міжнародного фінансового центру - повний запуск планується восени 2023 року.