В Україні створять біржу з торгівлі капіталом – Шмигаль
В Україні планується створити інтегрований центр ринків капіталу та товарних ринків — Національну біржу з торгівлі капіталом і товарами.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в Telegram.
За його словами, "уряд, ЄБРР, Американська торговельна палата та USAID уклали Меморандум про взаєморозуміння у сфері національної біржової торгівлі капіталом та організованих товарних ринків".
Згідно з домовленостями, у наступні три роки в Україні планується створити інтегрований центр ринків капіталу та товарних ринків — Національну біржу з торгівлі капіталом і товарами (NEXT).
Сьогоднішній меморандум, наголосив Шмигаль, це "нова сторінка в економічній історії нашої держави. Українці отримають нові можливості у вигляді фінансових інструментів для заощадження та інвестування. Бізнес отримає довгостроковий та більш дешевий ресурс для розвитку власних підприємств. Держава отримає збільшення інвестицій, нові робочі місця, економічний розвиток".
Економічна правда
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