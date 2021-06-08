В Україні створять біржу з торгівлі капіталом – Шмигаль

В Україні планується створити інтегрований центр ринків капіталу та товарних ринків — Національну біржу з торгівлі капіталом і товарами.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в Telegram.

За його словами, "уряд, ЄБРР, Американська торговельна палата та USAID уклали Меморандум про взаєморозуміння у сфері національної біржової торгівлі капіталом та організованих товарних ринків".

Згідно з домовленостями, у наступні три роки в Україні планується створити інтегрований центр ринків капіталу та товарних ринків — Національну біржу з торгівлі капіталом і товарами (NEXT).

Сьогоднішній меморандум, наголосив Шмигаль, це "нова сторінка в економічній історії нашої держави. Українці отримають нові можливості у вигляді фінансових інструментів для заощадження та інвестування. Бізнес отримає довгостроковий та більш дешевий ресурс для розвитку власних підприємств. Держава отримає збільшення інвестицій, нові робочі місця, економічний розвиток".

Економічна правда