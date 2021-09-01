Кабмин переназначил Магалецкую главой Госпродпотребслужбы
Кабмин переназначил Владиславу Магалецкую главой Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
Такое решение было принято на заседании правительства 1 сентября, сообщил в Telegram нардеп Алексей Гончаренко.
Магалецкая возглавляла Госпродпотребслужбу с октября 2020 года, но тогда была назначена по "карантинной" процедуре вне конкурса.
Напомним:
Кабинет министров объявил конкурс на должность председателя Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в июне 2021 года.
Позже стало известно, что Магалецкая выиграла конкурс на занятие должности главы Госпродпотребслужбы.
В октябре 2020 года Кабинет министров одобрил назначение вице-президента Союза украинских предпринимателей (СУП) и экс-заместителя министра аграрной политики и продовольствия Владиславы Магалецкой главой Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба).
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua