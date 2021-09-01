Кабмин переназначил Магалецкую главой Госпродпотребслужбы

Владислава Магалецкая фото: Latifundist

Кабмин переназначил Владиславу Магалецкую главой Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Такое решение было принято на заседании правительства 1 сентября, сообщил в Telegram нардеп Алексей Гончаренко.

Магалецкая возглавляла Госпродпотребслужбу с октября 2020 года, но тогда была назначена по "карантинной" процедуре вне конкурса.

Напомним:

Кабинет министров объявил конкурс на должность председателя Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в июне 2021 года.

Позже стало известно, что Магалецкая выиграла конкурс на занятие должности главы Госпродпотребслужбы.

В октябре 2020 года Кабинет министров одобрил назначение вице-президента Союза украинских предпринимателей (СУП) и экс-заместителя министра аграрной политики и продовольствия Владиславы Магалецкой главой Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба).

Экономическая правда