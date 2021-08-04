Действующий руководитель Госпродпотребслужбы выиграла конкурс на главу ведомства
Кабмин назначил Владиславу Магалецкую победительницей конкурса на занятие должности главы Госпродпотребслужбы.
Об этом сообщил в Telegram нардеп Алексей Гончаренко.
Кабинет министров объявил конкурс на должность главы Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в июне 2021 года.
Напомним:
В октябре 2020 года Кабинет министров одобрил назначение вице-президента Союза украинских предпринимателей (СУП) и экс-заместителя министра аграрной политики и продовольствия Владиславы Магалецкой главой Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба).
Экономическая правда
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