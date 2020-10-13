Держпродспоживслужба отримала нового голову
Вівторок, 13 жовтня 2020, 19:08
Кабінет міністрів схвалив призначення віце-президента Союзу українських підприємців (СУП) і екс-заступника міністра аграрної політики та продовольства Владислави Магалецької главою Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів (Держпродспоживслужба).
Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов передає Інтерфакс-Україна
"Пропозиція про призначення на вакантну посаду голови Державної служби з питань безпечності харчових продуктів України Магалецької Владислави, погодившись із пропозицією міністра економіки", - повідомив Немчінов.
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