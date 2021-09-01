100 миллиардов газовых долгов: Кабмин определил комиссию, которая их проверит

zn.ua

Кабинет Министров на заседании 1 сентября принял положение о территориальных комиссиях, которые будут проводить анализ и верификацией объема долгов предприятий на газовом рынке – они достигают 100 млрд грн.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в Telegram.

Накануне президент Владимир Зеленский подписал закон, которым предлагается механизм реструктуризации долгов, возникших на счетах теплокоммунэнерго, газсбытов и облгазов за газ.

Это поможет возместить задолженность, которая возникла из-за разницы в тарифах на тепло и горячую воду, отмечает Шмыгаль.

Премьер отметил, что реструктуризация долгов позволит местной власти сбалансировано решить вопрос с тарифами на тепло и горячую воду в своих общинах.

Законом предлагается, в частности, разрешить предприятиям реструктуризировать долг за распределение и транспортировку газа с последующим списанием начисленной пени.

Также в сентябре в Раде должен быть зарегистрирован второй законопроект, содержащий изменения в госбюджет. В частности, проверенные государством суммы, которые подлежат компенсации, и определены под контролем Минфина источники погашения.

Читайте также: Правительство больше не регулирует цены на газ для тепловиков: что это значит для рынка и потребителей

Потребители, коммунальщики и поставщики задолжали "Нафтогазу" 100 миллиардов. Что дальше: три сценария

Напоминаем:

Верховная Рада на заседании 14 июля одобрил законопроект №3508-д в целом, которым предлагается механизм реструктуризации долгов, возникших на счетах теплокоммунэнерго, газсбытов и облгазов за газ - они превышают 100 млрд грн.

Экономическая правда