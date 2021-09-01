Займы и гарантии на 3 миллиарда долларов и больше: Минэкономики подписало меморандум с Эксимбанком США

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Минэкономики Украины подписало с Эксимбанком США меморандум о взаимопонимании, который предусматривает выделение американским госбанком гарантий на 3 млрд долл на операции по экспорту в Украину товаров и услуг.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Отмечается, что меморандум подписали первый вице-премьер - министр экономики Алексей Любченко и исполнительный президент Эксимбанка США Джеймс Барроу.

"Главной целью подписания меморандума является укрепление экономического сотрудничества между Украиной и США относительно торговли товарами и услугами.

В частности, запланировано, что Минэкономики и Эксимбанк обработают варианты использования среднесрочных и долгосрочных гарантий, прямых займов Эксимбанка для финансирования экспорта США в Украину на общую сумму 3 млрд долл", - говорится в сообщении.

При этом, банк не имеет ограничений в отношении возможностей заключения соглашений о финансировании, что позволяет в будущем рассмотреть вопрос о финансировании на сумму, превышающую совокупную сумму в 3 млрд долларов, добавили в министерстве.

"Мы надеемся, что сможем реализовать проекты на общую сумму, которая будет значительно больше, чем указанные 3 млрд долларов.

Для нас важно стратегически развить сотрудничество с Эксимбанком США, превратить ее в одну из опор трансформации Украины и усилить наше сотрудничество с финансовыми институтами ЕС и международными финансовыми институтами. Мы надеемся, что партнеры из США станут надежной финансовой опорой такого сотрудничества", - сказал Любченко.

По его словам, при подготовке к подписанию документа провели ряд совместных консультаций, во время которых рассмотрели комплекс проектов по безопасности и экономической трансформации Украины, декарбонизации, реализации инфраструктурных проектов.

"Мы увидели, что органы власти США полностью поддерживают такой сценарий развития Украины и заинтересованы в развитии самых амбициозных проектов с участием американских компаний в Украине", - добавил министр.

Напомним:

НАЭК "Энергоатом" и американская электротехническая компания Westinghouse electric подписали меморандум о совместном строительстве энергоблоков АЭС.

Украина и США согласовали сотрудничество в сфере энергетики, подписав соответствующий документ - американская сторона планирует инвестировать до 30 млрд долларов в украинскую атомную энергетику.

Экономическая правда