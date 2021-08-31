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"Энергоатом" и американская компания договорились вместе строить энергоблок Хмельницкой АЭС

Вторник, 31 августа 2021, 19:00
 
twitter владимира зеленского

НАЭК "Энергоатом" и американская электротехническая компания Westinghouse electric подписали меморандум о совместном строительстве энергоблоков АЭС.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Приветствую подписание меморандума между НАЭК "Энергоатом" и Westinghouse electric о совместном строительстве энергоблока Хмельницкой АЭС как пилотного проекта, а в дальнейшем - еще 4 блоков по их технологии. Общая стоимость проекта - до 30 млрд долларов", – написал Зеленский.

Компания Westinghouse electric существует с 1886 года и занимается проектированием энергоблоков АЭС с начала ХХІ века. 

Корпорация контролирует до 50% коммерческих энергоблоков в мире и 31% рынка поставок ядерного топлива.

На украинском рынке Westinghouse работает с 1992 года как поставщик услуг по модернизации систем безопасности украинского парка реакторов и поставщик топлива для АЭС.

Экономическая правда

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АЭС Westinghouse США Минэнергетики

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