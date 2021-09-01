США могут инвестировать в атомную энергетику Украины до 30 миллиардов долларов – Зеленский

фото: Twitter Зеленского

Украина и США согласовали сотрудничество в сфере энергетики, подписав соответствующий документ - американская сторона планирует инвестировать до 30 млрд долларов в украинскую атомную энергетику.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в США во время общения с журналистами 1 сентября, передает Суспільне.

"Была важная и результативная встреча с Министерством энергетики США, с госпожой министром. Подписан важный документ. Мы видим, что будет комплексная инвестиция в атомную энергетику Украины ... Думаем, что (инвестиции - ред.) будут составлять от 5 до 30 млрд долларов" - сказал Зеленский.

По его словам, это лишь первый шаг в сотрудничестве между двумя странами: "Сейчас имеем поддержку США. Считаю, мощная победа для обеих стран".

Президент добавил, что Украина также видит поддержку Министерства энергетики США в вопросе "Северного потока-2".

Напомним:

НАЭК "Энергоатом" и американская электротехническая компания Westinghouse electric подписали меморандум о совместном строительстве энергоблоков АЭС.

Экономическая правда