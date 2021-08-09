Официальный курс: гривня укрепилась к евро

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Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 10 августа на уровне 26,80 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 31,53 грн (на 9 августа - 31,68 гривни).

Напоминаем:

9 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,74 - 26,76 гривни.

9 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,80 - 26,82 гривни.

Экономическая правда