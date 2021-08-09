Гривня зміцніла на закритті міжбанку
9 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,74 — 26,76 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були такими:
Долар США — 26,74 — 26,76 гривні;
Євро — 31,45 — 31,47 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,74 — 26,94 гривні. Євро купують за 31,37 гривні, продають за 31,75 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується за 26,89 – 26,90 гривні, євро – 31,54 – 31,62 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 11 копійок, встановивши його на 9 серпня на рівні 26,83 гривні.
9 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,80 — 26,82 гривні.
Економічна правда
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