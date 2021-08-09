Гривня зміцніла на закритті міжбанку

9 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,74 — 26,76 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США — 26,74 — 26,76 гривні;

Євро — 31,45 — 31,47 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,74 — 26,94 гривні. Євро купують за 31,37 гривні, продають за 31,75 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 26,89 – 26,90 гривні, євро – 31,54 – 31,62 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 11 копійок, встановивши його на 9 серпня на рівні 26,83 гривні.

9 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,80 — 26,82 гривні.

Економічна правда