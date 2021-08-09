Гривня укрепилась на закрытии межбанка
9 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,74 - 26,76 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,74 - 26,76 гривни;
Евро - 31,45 - 31,47 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,74 - 26,94 гривни. Евро покупают по 31,37 гривни, продают по 31,75 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 26,89 - 26,90 гривни, евро - 31,54 - 31,62 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 11 копеек, установив его на 9 августа на уровне 26,83 гривни.
9 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,80 - 26,82 гривни.
Экономическая правда
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