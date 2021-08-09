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Регулятор на межбанке выкупил 76 миллионов долларов, с июня не продавал валюту

Понедельник, 9 августа 2021, 14:38
 
фото нбу / flickr

Нацбанк в течение недели 2-6 августа выкупил на межбанке 76,3 млн долларов, операций по продаже регулятор не совершал с конца июня.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Со всего объема операций по покупке валюты, 5 млн долл НБУ выкупил по лучшему курсу (Matching), остальные 71,3 млн долл - по единому.

Всего с начала года НБУ выкупил на рынке 1,237 млрд долл, продал 169,5 млн долл.

В 2020 году Нацбанк выкупил на рынке 4,93 млрд долл, продал 3,89 млрд долл.

Напоминаем:

Нацбанк в течение недели 26-30 июля выкупил на межбанке 136 млн долларов, операций по продаже регулятор не совершал.

Национальный банк с 1 августа уменьшает плановые ежедневные объемы интервенций по покупке валюты на межбанке с 20 млн долларов до 5 млн долларов, потому что международные валютные резервы находятся на высоком уровне.

Экономическая правда

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НБУ межбанк

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