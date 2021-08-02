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Регулятор викупив 136 мільйонів доларів на міжбанку

Понеділок, 2 серпня 2021, 09:51
 
фото нбу

Нацбанк протягом тижня 26-30 липня викупив на міжбанку 136 млн доларів, операцій з продажу регулятор не здійснював.

Про це свідчать дані НБУ.

З увесього обсягу операцій з купівлі валюти, 80 млн дол НБУ викупив за найкращим курсом (Matching), решту – за єдиним.

Загалом з початку року НБУ викупив на ринку 1,116 млрд дол, продав 169,5 млн дол.

У 2020 році Нацбанк викупив на ринку 4,93 млрд дол, продав 3,89 млрд дол.

Нагадуємо:

Нацбанк протягом тижня 19-23 липня викупив на міжбанку 32 млн доларів, операцій з продажу регулятор не здійснював.

Національний банк з 1 серпня зменшує планові щоденні обсяги інтервенцій з купівлі валюти на міжбанку з 20 млн доларів до 5 млн доларів, бо міжнародні валютні резерви знаходяться на високому рівні.

Економічна правда

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НБУ інтервенції

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