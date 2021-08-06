Ирпенскую колонию снова выставляют на приватизационный аукцион

фото: фонд госимущества

Фонд госимущества объявил, что 27 августа состоится аукцион по приватизации Ирпенского исправительного центра (№132) в Киевской области.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда госимущества.

Ирпенский исправительный центр (№132) находится в пгт Коцюбинское Киевской области.

Ирпенскую колонию закрыли из-за уменьшения количества осужденных в Украине, но государство продолжает тратить около 10 млн гривен в год на его содержание, говорят в ФГИ.

К объекту приватизации подведены коммуникации: водоснабжение, канализационная сеть, электроснабжение осуществляется двумя подстанциями. Общая площадь зданий и сооружений актива - 28141,7 кв. м, размер земельных участков, занимаемых учреждение, - 8,3 га.

При этом, стартовая цена лота осталась неизменной - 110,1 млн грн.

Заявки на участие в онлайн-аукционе принимать до 26 августа.

Напоминаем:

Минюст совместно с Фондом госимущества в феврале впервые выставил на продажу Ирпенский исправительный центр (№132), который находится в поселке Коцюбинское Киевской области.

Позже Ирпенский исправительный центр (№132) Киевской, повторно выставили на аукцион по вдвое меньшей цене, но безрезультатно.

Экономическая правда